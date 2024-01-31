متى ليلة الإسراء والمعراج 2024 بالتاريخ الميلادي .. وماذا تفعل فيها لتنجو من الهم والكرب؟

ليلة الإسراء والمعراج هي أحداث رائعة في تاريخ الإسلام، تعبر عن الجانب الروحي والإيماني العظيم لدى المسلمين، حيث تعتبر هذه الليلة من الليالي المميزة التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تمت خلالها الرحلة الليلية والصعود إلى السماء.

متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2024

تحديد تاريخ رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب ذكره كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

تبدأ القصة عندما تُدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلة ليلية استثنائية، حيث تمت دعوته من قبل الله ليكون الشاهد على عظمته، وحيث قد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة على براق البيت المقدس من مكة إلى القدس.

موعد ومتى ليلة الاسراء والمعراج بالتاريخ الميلادي 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8 فبراير المقبل.قبل 4 أيام

وصول النبي إلى المسجد الأقصى في القدس كان لحظة فارقة، حيث أدى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإسراء، وهي صلاة تقام في المسجد الأقصى في هذه المناسبة الخاصة، بعد ذلك، انطلق النبي في المعراج، الصعود إلى السماء، حيث قام برحلة خاصة برفقة الملك جبريل.

خلال رحلته في السماء، التقى النبي بالأنبياء السابقين وتحدث معهم، كما تمت مناقشة العديد من الأمور الدينية والشريعية، وتمت مناقشة أحكام الصلاة وغيرها من الأمور الدينية الهامة.

ماذا يجب أن تفعل في ليلة الاسراء والمعراج؟

تتواجد بعض الأعمال المستحب القيام بها في ليلة الإسراء والمعراج، بينها:

إطعام الطعام وإخراج الصدقات من أفضل العبادات في ليلة الإسراء والمعراج .

السعي على حوائج الناس.

الإكثار من الذكر والاستغفار.

يعبر الإسراء والمعراج عن رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته الخاصة عند الله،،،، وفي الختام، يعتبر الإسراء والمعراج حدثًا روحيًا ودينيًا هامًا في تاريخ الإسلام، حيث يعكس عظمة الله وتفضيله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقدرته سبحانه وتعالى على تفريج هم وكشف كرب سيد الخلق أجمعين.