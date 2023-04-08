ارتفاع مستمر في سعر الدولار في السوق السوداء وفقًا لتاريخ اليوم 8 أبريل 2023

سعر الدولار في السوق السوداء شهد حالة من الانخفاض على مدار أسبوع ولأول مرة في التاريخ ينخفض سعر الدولار في السوق المصري إلى النصف عن الأعوام السابقة

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في السوق السوداء حالة من الانخفاض على مدار الأسبوع ويختلف سعره عن سعر الدولار في البنوك ويمكن أن يتمثل هذا السعر في الآتي:

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في السوق السوداء يكون أعلى 30% عن البنوك المصرية.

لأول مرة في التاريخ يكون سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أقل من سعره في جميع البنوك المصرية وهو مستوى غير مسبوق في السوق السوداء المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء يتجاوز 36 جنيهًا سعر الشراء وسعر البيع يصل إلى 30 جنيهًا وهدوء التداول بالصرافات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في مصر شهد حالة من الاستقرار عن الأيام الماضية وقد وصل سعر الدولار إلى الآتي:

وصل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل حالة من الاستقرار لمدة أسبوع مقابل الجنية المصري.

تم استقرار سعر الدولار أمام الجنية المصري نتيجة طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات بنسبة 18% ثابتة و22% متناقصة وقد يستمر سعر الدولار على هدوئه لفترة طويلة.

يتم نشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري لحظة بلحظة بالتزامن مع العطلات الأسبوعية في جميع البنوك المصرية.

حيث يكون من خلال المقال تعرفت بشكل كامل عن أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر وفقًا لتاريخ اليوم 8 أبريل 2023.