الان natega.youm7.com رابط اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول برقم الجلوس لجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم الترم الاول متاحة على موقع اليوم السابع.. كيفية الاستعلام عنها بكل سهولة في دقائق.

موقع اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

تعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط 2024 من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم الدراسية ضمن نتيجة الصف الثالث الاعدادي. ومع تطور التكنولوجيا، أصبح من السهل الوصول إلى نتيجة تالتة اعدادي عبر الإنترنت، بكل سهولة، دون لزوم الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

ومن بين المواقع الرسمية موقع اليوم السابع الذي يقدم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لجميع المحافظات .

للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع اليوم السابع، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي: قم بفتح المتصفح الخاص بك وأدخل عنوان الموقع الرسمي لليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية وهو: natega.youm7.com. اختيار المحافظة: بمجرد دخولك إلى الموقع، ستجد قائمة بجميع المحافظات المصرية. اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. تحديد الصف والفصل: اختر الصف الثالث الإعدادي وحدد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على عرض النتيجة: بعد إدخال رقم الجلوس، انقر على زر “عرض النتيجة”.

سيظهر لك بعد ذلك تقرير بجميع تفاصيل النتيجة، بما في ذلك الدرجات في كل مادة والتقدير النهائي ضمن المجموع الكلي من 140 درجة.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي اليوم السابع

متى تظهر نتيجة الاعدادية لباقي المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم، أن ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس 2024 الترم الاول لكافة المحافظات سوف يكون قبيل إنتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.

من المرجح أن تظهر نتيجه الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 لكافة المحافظات على موقع اليوم السابع بحد أقصى يوم 7 فبراير القادم، حيث تُعلن نتيجة الاعدادية فور انتهاء التصحيح والتقدير واعتمادها.

القاهرة

الإسكندرية

البحيرة

مطروح

الدقهلية

كفر الشيخ

الغربية

المنوفية

الشرقية

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

شمال سيناء

جنوب سيناء

الوادي الجديد

قنا

الأقصر

أسيوط

سوهاج

قناة السويس

بني سويف

الفيوم

المنيا

أسوان

الأقصر

توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الجبر: 15 درجة.

الهندسة: 15 درجة.

العلوم: 20 درجة.

إلى تلك الفقرة نكون تعرفنا على رابط موقع natega.youm7.com اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم.