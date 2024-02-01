“شوف اسمك دلوقتي” spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، من الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي شملت جميع المحافظات، حتى أن هذا الدعم يعد مطروحة من قبل الحكومة العراقية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مع العلم أن الدعم يتم صرفه من وقت إلى أخر، كما تُحدده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من المنصة.

كتابة جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

ليتم الضغط على زر “تنزيل”.

وعليه يتم استخراج الكشوفات بكل سهولة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى يسهل القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، لابد من انطباق الشروط التي تتمثل في التالي:-