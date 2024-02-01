أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالأقصر الترم الأول 2024 بالاسم بس ورقم الجلوس ..؟

سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد واعتماد النتيجة من قبل المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالأقصر الترم الأول 2024

وكانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر قد أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، خلال أيام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الإجابة، واعتماد النتائج رسميًا من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالأقصر

فيما ما زال تتواصل أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير العمل في لجنة النظام والمراقبة، استعدادًا لإعلان نتيجة اعدادية الأقصر خلال الأيام المقبلة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، وسيتم طرحها عبر لينك المديرية للجميع، كما سيتم تحديد قائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الأقصر بالاسم فقط

وأشار إلى أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء الأمور وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين، وقد شدد وكيل تعليم الأقصر، على كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة.

توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الجبر: 15 درجة.

الهندسة: 15 درجة.

العلوم: 20 درجة.

كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر برقم الجلوس

الدخول إلى موقع اليوم السابع على الرابط natega.youm7.com او نتيجة نت

اختيار محافظة الأقصر

اختيار الفصل الدراسي الأول

النقر على زر عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأقصر.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ويمكنك متابعة موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار حول موعد ظهور النتيجة.