مبروكـ ٣ اعدادي.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net

اعتمدت الكثير من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 خلال الأيام السابقة، وبعد ساعات قليلة سيتم اعتمادها بباقي محافظات الجمهورية، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الترم الأول منذ يوم الأربعاء 24 يناير، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من رصد وتمحيص الدرجات بكافة المديريات التعليمية خلال ساعات قليلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

ساعات معدودة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 رسمياً بكافة الإدارات التعليمية، حيث أكدت العديد من المحافظات من انتهاء الكنترول من تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها وجاري اعتمادها من أجل رفعها على الموقع الرسمي.

وبجانب آخر صرح مصدر موثوق بمحافظة القليوبية أنه مع بداية شهر فبراير سيتم الإعلان عن النتيجة بكافة المدارس، كما شدد بوجوب عدم تسريب النتائج قبل كشفها رسمياً.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الترم الأول

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشيًا مع التطور التكنولوجي أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة نتائج التعليم الأساسي، فمن خلالها يتمكن ولي أمر الطالب من الإطلاع على نتيجة ابنه بكل سهولة، ولكي يتم إجراء ذلك يلزم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي .

اختيار المرحلة الإعدادية وهي الصف الثالث الإعدادي.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

تعيين اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها.

ادخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

تدوين جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلاً حتى ظهور نتيجة الطالب متضمنة درجات جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

يتم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي وفق التالي: