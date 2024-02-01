ظهرت في المحافظات الساحلية “نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسكندريه 2024”

ظهرت منذ قليل نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسكندريه 2024 حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتم رصد جميع درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية ، كما قام السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية صباح اليوم وقد بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية إلى 83.6% وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسكندريه 2024

أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم ، ويستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ، كما تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المدارس على مستوى المحافظة يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية من هنا. ثم اضغط على “نتيجة الشهادة الاعدادية 2024”. ثم قم بكتابة رقم الجلوس. ثم اضغط على عرض النتيجة.

موعد بداية تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بداية تقديم التظلمات على نتيجة بداية من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة 15 ، ويحق لولي أمر الطالب تقديم التظلم في أكثر مادة وتظهر نتيجة التظلم بعد اعادة تصحيح أوراق الطلاب خلال 10 أيام.