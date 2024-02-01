بوابة الازهر الشريف: نتيجة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسم فقط 2024 الترم الأول

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع المحافظات المصرية، حيث انطلقت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، واستمرت لمدة أسبوع كامل، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 189635 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بوابة الازهر الالكترونية

عقب انتهاء أعمال الامتحانات، بدأت أعمال التصحيح في جميع المناطق الأزهرية، وانتهت جميع أعمال التصحيح في كافة المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية.

نتيجة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ بالاسم فقط

وأكدت المؤشرات الأولية للتصحيح أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024 قد ارتفعت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 65%، بينما بلغت نسبة النجاح للمؤشرات الأولية المتوقعة في هذا العام 75%.

متى تظهر نتيجة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2024

حسب تصريحات الدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024، ورفعها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع ظهور نتيجة الاعدادية الازهرية.

وبحسب التوقعات، فمن المحتمل أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم فقط الترم الأول 2024 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، ومن المتوقع أن يكون يوم الإثنين المقبل.

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بوابة الازهر الشريف نتيجة ابتدائية الازهر الترم الاول

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024 من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية: