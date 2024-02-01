اليوم السابع: نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس والاسم فقط 2024 الترم الأول

متى تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية وكيفية الاستعلام عنها عبر اليوم السابع وبوابة الازهر الشريف؟ هي ما نجاوب عنه في هذه المقالة على موقع البديل.

نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس والاسم فقط 2024

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع محافظات مصر، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 14 يناير 2024، واستمرت لمدة أسبوع كامل، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 199 ألف طالب وطالبة.

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024؟

وبحسب تصريحات الدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024، ورفعها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة،،،،، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم فقط 2024 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 ومن المتوقع أن يكون ظهورها يوم الثلاثاء بالتزامن مع ظهور نتيجة الابتدائية الازهرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس الترم الأول 2024 من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://azhar.eg/: https://azhar.eg/ انقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”. اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية”. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب. انقر على زر “عرض النتيجة”.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال تطبيق “بوابة الازهر” على الهاتف الذكي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق “بوابة الازهر” من متجر التطبيقات. سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام بيانات الطالب. اختر “نتائج الامتحانات”. اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية”. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب. انقر على زر “عرض النتيجة”.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر اليوم السابع

بالإضافة إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024 عبر موقع اليوم السابع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع اليوم السابع من خلال الرابط التالي: natega.youm7.com انقر على أيقونة “التعليم”. اختر “نتائج الامتحانات”. اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية”. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب. انقر على زر “عرض النتيجة”.

وسوف تظهر لك نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس والاسم فقط 2024 الترم الأول فور إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح فور ظهورها.