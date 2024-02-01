لينك الشرقية توداي: نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس

كيف تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول / نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية على موقع الشرقية توداي؟

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية بالاسم فقط 2024

انتهت أعمال التصحيح لكراسات إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 بالشرقية، أمس الأربعاء، الموافق 31 يناير الجاري، حيث بدأت أعمال التصحيح يوم السبت الماضي، الموافق 27 يناير، وتمت على مدار خمسة أيام متتالية، بمشاركة 5 آلاف معلم ومعلمة في مجال التربية والتعليم، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الشرقية 2024 الترم الاول الشرقية توداي

وقد أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام أعمال التصحيح داخل الكنترول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سلامة المشاركين في أعمال التصحيح، وشدد على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التصحيح، وتطبيق كافة المعايير اللازمة لضمان حصول الطلاب على درجاتهم كاملة.

ومن المقرر أن يتم رصد درجات الطلاب خلال اليومين المقبلين، وعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية على المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها.

نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس والاسم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، بلغ 141 ألفا و302 طالب وطالبة، منهم 125 ألفا و51 طالبا، و15 ألفا و792 طالبة، موزعين على 775 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية على موقع الشرقية توداي

يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية على موقع الشرقية توداي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الشرقية توداي على الويب https://natega.sharkiatoday.com/results/2 . اضغط على علامة التبويب “نتائج الامتحانات”. انقر على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر “محافظة الشرقية”. اكتب رقم الجلوس الخاص بك. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي