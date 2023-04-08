أخبار الفن
مش هتتوقع من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧ .. تعرف على اسماء الضحايا في البرنامج 2023
من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧ من أكثر العناوين بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لم يقوم رامز جلال بالإعلان عن أسماء ضيوف الحلقات اليومية وقام الفنان رامز جلال من خلال برنامجه باستضافة عدد من الفنانين واللاعبين.
من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧
يتساءل ويبحث الكثير من الأشخاص عن ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز نيفر اند وهذا الضيف هو:
- لم يطرح رامز جلال ضيف حلقة اليوم الحلقة السابعة عشر.
- يجب الانتظار إلى أن يتم عرض الحلقة في موعدها على أم بي سي لمعرفة من هو الضيف الجديد.
ضيوف حلقة رامز نيفر اند
تم استضافة العديد من الفنانين واللاعبين في حلقات رامز السابقة ومن أهم وأشهر هؤلاء الضيوف التي تم استضافتهم بالترتيب على حسب الحلقات ما يلي:
- الحلقة الأولى تم استضافة الفنان محمد رمضان.
- الحلقة الثانية من برنامج رامز نيفر اند تم استضافة الفنان أحمد السقا.
- الحلقة الثالثة تم استضافة الفنانة ياسمين عز
- الحلقة الرابعة تم استضافة الفنان محمد فؤاد.
- في الحلقة الخامسة من رامز نيفر اند تم استضافة اللاعب محمود كهربا.
- الحلقة السادسة تمت استضافة الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي.
- الحلقة السابعة تم استضافة الفنانة إيمان العاصي.
- الحلقة الثامنة تم استضافة الفنانة نسرين أمين.
- الحلقة التاسعة تم استضافة الاعب إمام عاشور
- الحلقة العاشرة تم استضافة الفنان ونقيب الفنانين مصطفى كامل.
- الحلقة الحادية عشر تم استضافة خبيرة التجميل أمينة شلباية.
- بالإضافة إلى الكثير من الفانين الأخرين قاموا بالظهور مع رامز جلال.