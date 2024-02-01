نجاح 96% من الطلاب “نتائج الشهادة الاعدادية في الشرقية 2024” .. بوابة اليوم السابع

نتائج الشهادة الاعدادية في الشرقية 2024 طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الاختبارات، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمحافظة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، حيث سترفع هذه النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

نتائج الشهادة الاعدادية في الشرقية 2024

يجدر بالذكر أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية بلغ 141,502 طالب وطالبة، حيث تم توزيعهم على 795 لجنة امتحانات على مستوى 20 إدارة تعليمية في المحافظة، تم تجهيز اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم، بالإضافة إلى توفير التهوية الجيدة والاهتمام بالنظافة، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولات تفقدية لمراقبة سير امتحانات الشهادة الإعدادية والتأكد من سلامتها وانسيابية إجرائها وأكد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم في اللجان وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة، وشدد على ضرورة محاربة أي محاولات للغش أو انتهاك القواعد المنظمة للاختبارات.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الاعدادية

بمجرد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الشرقية من سيادة الدكتور ممدوح غراب، يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الخطوات التالية: