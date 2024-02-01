ظهور نتائج الترم الأول 2024 الشهادة الاعدادية بالاسماعلية “أعرف بسرعة أنت جبت كام”

أعلنت الكثير من مديريات التربية والتعليم عن ظهور نتائج الترم الأول 2024 الشهادة الاعدادية خلال الساعات القليلة القادمة ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب ، ومن المقرر أن تظهر جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول خلال الأسبوع الأول من اجازة نصف العام ، ومن الجدير بالذكر ان جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في قد انتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير 2024.

ظهور نتائج الترم الأول 2024 الشهادة الاعدادية

ظهرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول في الكثير من المحافظات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية ومحافظة بني سويف خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية من هنا.

ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

تظهر نتيجة الطالب ومجموع درجاته في الترم الأول

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 هو أول أيام الدراسة في الترم الثاني وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.