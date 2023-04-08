أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة العراق منصة مظلتي
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أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة العراق منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023

أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة

elbadilmمنذ يومين
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يبحث الأفراد عن منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة من المستفيدين في العراق لعام 2023، حيث أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات عرض أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة العراق منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023، تم تخصيص رابط خاص للتعرف على هذه الأسماء، وقدمت مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المرشحون المقبولون في الشؤون الاجتماعية.

منصة مظلتي للاستفسار عن الوجبة 9

أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية في العراق عن الطرق المتاحة للحصول على قائمة بأسماء المؤهلين للحصول على وجبة التاسعة، بواسطة زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو استخدام منصة “مظلتي” واتباع خطوات محددة.

    • اذهب إلى منصة مظلتي الرسمية .
    • قم بالدخول إلى الحساب بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحتين.
    • تنزيل مستند pdf يحتوي على قائمة بأسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي.
    • يجب البحث عن هوية المتقدم لطلب الاطلاع على ما إذا كان قد تم تضمينه أم لم يتم ذلك.

أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة العراق منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية كل ما يتعلق ببرنامج المظلة الاجتماعية الدفعة التاسعة في العراق لعام 2023، وقدمت سلسلة من التوجيهات التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء المستفيدين، مثل

  • قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في المقام الأول.
  • سوف يتم بعد ذلك الضغط على التعبير “تقديم منصة وجبة 9 للمظلات في العراق”.
  • بعد ذلك، يتم تحديد زر “الرعاية الاجتماعية”.
  • تقوم بعد ذلك بالضغط على عبارة “قائمة الأشخاص الذين يحصلون على الدعم الاجتماعي”.
  • يجب تسجيل جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة من قبل الموقع.
  • بعد ذلك، انقر على عبارة “تحقق من أسماء المشاركين الجُدد”.
  • في النهاية، سوف يتم عرض أسماء كل المستحقين للدعم الاجتماعي في العراق الذين يتوافرون على المؤهلات المطلوبة.

شروط القبول بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

  • وضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عددًا من المطالب المتعلقة بالمشاركين في رعاية اجتماعية، حيث أكدت أنه في حالة عدم استيفاء شخص لهذه المطالب، فلن يُقبَل. وهذه المطالب هي كما يلي
  • الجنسية السعودية.
  • يجب أن تضم الأسرة 4 أفراد.
  • التسجيل المسبق في الشؤون الاجتماعية.
  • الشخص المتقدم للطلب لا يمتلك أي عقار ولا يُشترط عليه وجود تأمين اجتماعي أو صحِّي.

 

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elbadilmمنذ يومين
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