إزاي تعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي في سوهاج الترم الاول 2024 بالاسم أو رقم الجلوس

ننشر طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في سوهاج 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس، متى يتم اعتمادها رسمياً، أيضًا نتعرف على آخر أعمال التصحيح داخل كنترولات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، كل هذا وأكثر عبر هذا المقال على موقع البديل.

إزاي تعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم فقط

ريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال عدة طرق، وهي:

1. موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والنقر على أيقونة “النتائج”، ثم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”، ثم إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ثم الضغط على زر “بحث”.

2. موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، والنقر على أيقونة “النتائج”، ثم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”، ثم إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ثم الضغط على زر “بحث”.

3. موقع نتيجة بوك / نتيجة نت

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الدخول على موقع نتيجة بوك وموقع نتيجة نت، والنقر على أيقونة “النتائج”، ثم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج”، ثم إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ثم الضغط على زر “بحث”.

4. موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، والنقر على أيقونة “النتائج”، ثم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”، ثم إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ثم الضغط على زر “بحث”.

4. موقع اليوم السابع

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الدخول على موقع اليوم السابع والنقر على أيقونة “النتائج”، ثم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”، ثم إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ثم الضغط على زر “بحث”.

6. المدارس

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 برقم الجلوس أو الاسم من خلال الذهاب إلى المدرسة التي درس بها الطالب، وتقديم طلب للحصول على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024

من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2024 خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها من قبل السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

تتواصل أعمال التصحيح داخل كنترولات نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج بالاسم، حيث انطلقت أعمال التصحيح يوم الخميس الماضي، الموافق 27 يناير 2024، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

موقع نتيجة الثالث الاعدادي بسوهاج

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال التصحيح تجري في 3 كنترولات فرعية، هي قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات «طما وطهطا وجهينة»، وقطاع وسط الذي يضم إدارات «المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة»، وقطاع الجنوب الذي يضم إدارات «جرجا والبلينا ودار السلام».

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التصحيح تمر بعدة مراحل، تبدأ بتجميع أوراق الإجابات وترقيمها، وتوزيع أوراق الإجابات على المصححين وفقا لكل مادة، ثم رصد الدرجات ومراجعتها، ثم اعتماد النتيجة من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإعلانها فور اعتمادها.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح في الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم، على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بسوهاج فور اعتمادها.

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج إعلان النتيجة بفارغ الصبر، حيث تقدم للامتحانات هذا العام 81 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، موزعين على 463 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.