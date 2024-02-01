“افلام الكارتون” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom and Jerry

تردد قناة توم وجيري من أكثر المعلومات التي يبحث عنها الأطفال وأولياء الأمور، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى مميز يلبي احتياجاتهم ويخاطب اهتماماتهم حيث تحرص القناة على تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الكرتونية التي تتميز بروح الفكاهة والتشويق، والتي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية فمن خلال طرح موضوعات متنوعة تخاطب جميع الفئات العمرية للأطفال، تسهم القناة في إثراء خيالاتهم وتنمية قدراتهم اللغوية والفكرية. كما أنها تساهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، مثل التعاون والصداقة والتسامح.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تعد قناة توم وجيري من القنوات التي حظيت بشعبية كبيرة لدى المشاهدين، ولا سيما الأطفال، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي متنوع، يشمل الأفلام الكرتونية والمسلسلات والبرامج المخصصة للأطفال. ومن أشهر البرامج التي تعرضها القناة حلقات توم وجيري، وميكي ماوس وبطوط، وغيرها الكثير من البرامج الأخرى. ويمكن ضبط القناة وتثبيتها على القمر الصناعي النايل سات باتباع الخطوات التالية:

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري