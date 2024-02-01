سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في السوق السوداء والبنوك

أسعار صرف العملات من المعروف أنها تتغير ما بين وقت إلى آخر ومن المتوقع لها أن تكون مستقرة خلال تلك الفترة حيث يعلن البنك المركزي كل يوم وبالتداولات الأخيرة أسعار صرف تلك العملات ومن بينها الريال السعودي، ولذلك نذكر في هذ التقرير أهم معلومات حول قيمة سعر الريال سواء بالبنوك في مصر أو في البنوك المركزية وكذلك في السوق السوداء حيث يتم نشر التحديث اليومي للتقرير الخاص بأسعار الصرف وهو ما نتابع عنه المزيد من التفاصيل كما سنوضح في هذا التقرير.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1 فبراير في البنوك

يستقر اليوم سعر صرف الريال السعودي وذلك في جميع البنوك الوطنية في مصر وهو ما نتابعه من خلال الآتي حيث يعلن بنك مصر المركزي أي تغير يطرأ على سعر العملة المملكة العربية السعودية في مقابل العملة الوطنية المحلية في مصر، وقد سجل البنك المركزي في مصر سعر للعملة يصل إلى نحو 8.22 جنيه مصري للشراء، بينما استقر اليوم سعر البيع على 8.25 جنيه مصري، وتظل تكلفة سعر صرف العملة السعودية مستقرة عند هذا الحد حتى الآن.

سعر الريال السعودي بنك مصر

يسجل اليوم سعر العملة السعودية ومبلغ يعادل جنيه مصري 8.22 جنيه مصري لسعر الشراء، ولسعر البيع فقد سجل الريال اليوم مبلغ 8.25 جنيه مصري.

كم سعر الريال السعودي بنك الأهلي

سجل اليوم سعر الريال السعودي مبلغ قيمته 8.1 جنيه مصري للشراء، بينما سعر البيع فقد سجل اليوم مبلغ 8.2 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في السوق الموازية المصرية