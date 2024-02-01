من هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن بالخطوات

ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي لسنة 2024 في المملكة الأردنية، حيث تعد هذه الامتحانات من أهم المراحل التي تمر على الطلاب في الأردن قبل الالتحاق بالجامعات، حيث شارك في هذه الامتحانات أكثر من 81 ألف طالب تم توزيعهم على الكثير من الفروع التعليمية الأكاديمية والمهنية، سنوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن النتائج الرسمي وموعد ظهور النتيجة، تابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن

اتاحت وزارة التربية والتعليم في الأردن رابط خاص للاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي لسنة 2024، وذلك للتسهيل على الطلاب معرفة النتيجة فور الإعلان عنها، أما بالنسبة إلى خطوات الاستعلام عن النتيجة فهي كالتالي:

الخطوة الأولى هي أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن المتاح على الإنترنت. ثم يقوم الطالب بالضغط على أيقونة خدمة نتائج الطلاب المتوافرة على الموقع. ومنها يضغط على استعلام عن نتائج التوجيهي 2024. هنا يجب أن يقوم الطالب بتحديد الاختصاص المسجل فيه سواء كان علمي أو أدبي. ثم يقوم بتسجيل اسم المحافظة التابع لها. وبعدها يقوم الطالب بإدخال كافة بياناته الشخصية مثل اسمه ورقم الجلوس في الخانة الصحيحة ويتأكد من صحة البيانات. وفي النهاية ينقر على أيقونة البحث حتى تظهر النتيجة بالتفصيل على الشاشة.

موعد ظهور النتيجة رسميًا

فقد صرح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالأردن السيد الدكتور عزمي محافظة عن موعد إعلان النتائج رسميًا وذلك اليوم الخميس الموافق 1 فبراير عند الساعة 6:00 مساء، كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج من خلال بيان لها سيصدر فيه نسب نجاح الثانوية العامة ونسب النجاح في المباحث كذلك.