” يستاهل الفلوس اللي هتدفعها فيه “.. سعر ومواصفات هاتف فيفو جي 2 (Vivo G2) الجديد 2024 .. سعره لا يذكر مقارنة بالمواصفات

قامت شركة فيفو بالإعلان عن هاتفها الجديد فيفو جي Vivo G2 ويتميز الهاتف بتصميم جذاب، حيث يأتي الهاتف بمجموعة رائعة من المميزات بسعر اقتصادي، ويتميز الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل مواصفات هاتف فيفو الجديد وسعره.

مواصفات هاتف فيفو جي 2 (Vivo G2) الجديد

يتميز هاتف Vivo G2 الجديد بالعديد من المواصفات الرائعة والمميزة التي تجعله خياراً مناسباً لبعض الفئات، وهي كما يلي:

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 15 واط.

منفذ USB يأتي من نوع Type c.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ال5G.

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 6020 ثماني النواة.

ذاكرة التخزين الداخلية تصل إلى 256 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان الأرجواني والذهبي والفضي.

يدعم الهاتف منفذ ال3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.56 بوصة، وبدقة 720×1612 بكسل جودتها HD+ معدل تحديث 90Hz.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بكسل مزودة بفلاش LED.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.

يدعم الجهاز الجيل الرابع والخامس من الشبكات.

يدعم الهاتف خاصية البلوتوث.

سعر هاتف فيفو جي 2 (Vivo G2) الجديد