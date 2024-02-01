” خراب معاشات مستعجل “.. فرمان هام من الحكومة بايقاف صرف المعاش نهائيا لهذه الفئات من المواطنين أصحاب المعاشات .. مفيش معاش تاني ليهم خلاص !

بشأن ايقاف صرف المعاشات لمجموعة من الفئات جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمواطنين والذي قد صدر بالقانون الذي يحمل رقم 148 لعام 2019 على أن هناك عدد من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المواطن المستحق للمعاش بشروط كما أيضا قد نصت المادة التي تحمل رقم 105 على شروط لايقاف وقطع معاشات المستحق من أول الشهر وقد جاءت شروط وقف المعاشات عن أصحابها كالتالي.

حالات ايقاف صرف المعاشات 2024

يتم ايقاف المعاش عن صاحبه وذلك في عدة حالات وهي في حالة وفاة الشخص المستحق وايقافه أيضا عند زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت المستحقة للمعاش وعند بلوغ الابن أو الأخ الذي يصرف معاش سن الـ21 سنة كما يتم ايقاف المعاش أيضا وذلك في حالة الشخص العاجز عن الكسب حتى زوال حالة وظروف عجزه وتكون بشروط وهناك حالات اخرى لايقاف المعاشات نذكرها كالاتي.

حالات أخرى لايقاف المعاشات

يتم ايقاف المعاشات أيضا في حالة الحصول على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاق الشخص المستحق للمعاش بعمل جديد أو عند مزاولته مهنة أو في حالة تاريخ بلوغه سن 26 وذلك بالنسبة للأفراد الحاصلين على كلا من درجات الليسانس أو البكالوريوس وسن24 وهذا في حالة الأفراد الحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل من السابقة ، وذلك أي التاريخين أقرب كما أنه يتم ايقاف المعاش عند توافر جميع شروط استحقاق معاش آخر وسيقوم بقبض معاش ثاني يتم ايقاف الأول بمراعاة أحكام المادتين رقمي (102، 104) من قانون التأمينات و المعاشات.