“عامل كـــام” سعر الدولار اليوم فى البنك والسوق السوداء مقابل الجنيه 1 فبراير + 100 دولار تساوي كام دلوقــتي

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 1 فيراير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات حالة من الاستقرار، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وذلك قبل ساعات من عقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع له في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والمقرر غدا الخميس، تابعوا التفاصيل حول الأمر فى المقال التالى.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 مقابل الجنيه، وسجل في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسط حالة هدوء طويلة الأمد لسعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية، سعر الدولار اليوم فى البنوك:

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، وبحسب التحديثات الأخيرة سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

يسجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر استقراره،

وسجلت أسعار الصرف للشراء 30.75 جنيه و30.85 جنيه للبيع.

يسجل سعر الدولار اليوم فى بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء: 30.85 جنيه وللبيع: 30.95 جنيه.

يسجل الدولار اليوم فى بنك قناة السويس للشراء: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.95 جنيه للبيع.

يسجل الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان لشراء: 30.85 جنيه للشراء، وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء

بعد معرفة سعر الدولار اليوم قبل اجتماع البنك المركزي، فجاء السعر في الاسواق كالتالي: