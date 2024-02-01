هـذا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع كـافة المراكز والإدارات التعليمية

مازال البحث قائم وبشكل مكثف عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول خاصة بعد الأخبار التي أكدت بإعتماد النتيجة في القاهرة وبورسعيد، ولكن أكد محافظ القليوبية أن عمليات التصحيح ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، وانه جاري تجميع ورصد الدرجات في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، وسيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة عقب الانتهاء من هذه الأعمال قريبا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية

تعتبر محافظة القليوبية واحدة من المحافظات الكثيرة التي لم يتم الإعلان عن نتيجتها حتى الآن، ونحن الآن في انتظار الانتهاء من عمليات التصحيح، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية قريبا، وذلك سيكون من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الالكترونية، ومن المقرر أن يكون الحد الأقصى لظهور هذه النتيجة هو الأيام الأولى من شهر فبراير المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

يتم توزيع درجات المواد للصف الثالث الإعدادي بهذا الشكل:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الانجليزية: 30 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

الدراسات الأجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

وبهذا يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الأول 140 درجة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

بعد أن خاض الطلاب الامتحانات بحرص شديد حتى انتهوا من آداء جميع الامتحانات، يريدون الآن الاطمئنان على نتائجهم، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي، مع اتباع الخطوات التالية: