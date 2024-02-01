اسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الجنيه الخميس + الدولار والريال واليورو بكــــام

إن الارتفاعات غير المسبوقة في اسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء هي السبب وراء ارتفاع معدلات بحث هؤلاء الأشخاص المهتمين بسوق العملات حول حالها داخل السوق السوداء، لا سيما أنه قد وصل إلينا أن الدولار واليورو قد وصلوا إلى أعلى نسب من حيث الارتفاع غير المتوقع، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير من المهتمين بحال العملة الخضراء أن يتعرفوا بشكل مفصل حول حال أسعار العملات الأجنبية سواء في السوق غير الرسمية أو في البنوك المختلفة داخل مصر.

اسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء

بعدما بحث المستثمرين والمهتمين بسوق العملات الأجنبية بالتحديد عن كل ما يخص اسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء أصابتهم حالة من الدهشة نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي ما زال يتجه إلى أعلى معدلاته، لا سيما أن الدولار بالتحديد يفاجئنا كل يوم حينما نقوم بالبحث عن حال تلك العملة المسيطرة على جميع العملات سواء كانت العربية أو الغربية.

على أن تتلخص قائمة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء على هذا النحو التالي

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 69.45 للشراء، 69.11 للبيع في السوق السوداء.

أما فيما يخص سعر اليورو اليوم في السوق السوداء فإنه سجل ما يقرب من 72.00 للشراء، 73.33 للبيع.

الجنيه الإسترليني سجل اليوم حوالي 84.24 للشراء، 84.56 للبيع في السوق السوداء اليوم.

قائمة أسعار العملات في البنوك المصرية

عادة ما يهتم المواطن المصري بالتعرف على حال العملات العربية والغربية داخل البنوك لمعرفة حجم التعويم القادم من ناحية ومدى استقرار الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى، لا سيما أنه بعدما تفاجئنا بارتفاع اسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء أراد الكثير معرفة أسعار جميع العملات العربية والغربية داخل البنوك، والتي جاءت على هذا النحو التالي