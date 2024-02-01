افتــح لِينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس الدور الاول 2024 كافة المراكز والادارات التعليمية excel pdf

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة، أصبح البحث عن موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية محور اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يشعر أولياء الأمور بحالة من القلق والترقب، وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن عمليات التصحيح بدأت في الوقت نفسه الذي بدأت فيه الامتحانات، مؤكدا أنه سوف يتم الاعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة الفصل الدراسي الأول

بعد انتهاء جميع المحافظات من إجراء امتحانات الترم الاول يوم الاربعاء الماضي، أصبح الجميع ينتظر الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، ولهذا أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة خلال أيام قليلة، مؤكدة أن أقصى موعد لظهور النتيجة سيكون أول أيام شهر فبراير المقبل، وأشارت أيضا أنه سوف يتم إعلان النتيجة على بوابة التعليم الإلكتروني الخاصة بمحافظة البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول عن طريق البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي، واليكم بعض الخطوات ليكوت متاح للجميع الحصول على النتيجة بسهولة، هذه الخطوات كالآتي:

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة البحيرة، او نتيجة نت.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

كذلك اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة.

كتابة الاسم ورقم الجلوس. والتأكد من صحتهم.

الضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر أمامك جميع الدرجات.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول

يتكون المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من 140 درجة، يتم توزيعها كالآتي: