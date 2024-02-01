” الزهر هيلعب معاهم “.. 18000 جنيه مكافأة من الحكومة لأصحاب المعاشات من هذه الفئات.. مليووون مبروك !

من أجل رخاء أصحاب المعاشات تسعي الحكومة جاهدة بصفة دائمة الي توفير جميع احتياجات المواطنين ومتطلبات اصحاب المعاشات بصفة مستمرة، كما أنها تعمل جاهدة على تقديم الدعم لهم وتحرص علي رفع مستوى المعيشه ومساعدتهم من أجل مواجهة جميع ظروف الاقتصادية للبلاد لذلك بفرمان رسمي تم اصدار منحة الزواج من أجل مساعدة جميع الشباب الذين يريدون الزواج قريبا لمواجهة الظروف وتحقيق الاستقرار وبناء أسرة يتم صرف منحة قدرها 18000 جنيه لفئات معينة بشروط لأصحاب المعاشات وقد جاءت كالتالي.

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات

هناك مجموعة من أصحاب المعاشات يتم صرف 18 الف جنية لهم وذلك عند تقديم معاش للابنة المستحقة للزواج وفي حالة لو كانت لديها أخت أيضًا مستحقة للمعاش وهذه البنت تستعد من أجل الزواج، عندها ستكون تلك الأخت الثانية مستحقة للحصول على منحة إضافية قيمة تلك المنحة 18 ألف جنيه مصري، كما تهدف عملية صرف المعاشات إلى توفير مصدر دخل دائم للأفراد في مرحلة الشيخوخة بعد بلوغ السن أو عند حدوث حوادث للمواطن واحتياجه له طبقا لأحكام القانون.

طريقة الحصول على منحة 18 الف جنيه لفئات من أصحاب المعاشات

للحصول على المنحة بعد توافر الشروط يتم التوجه الى القسم التامينات الخاص بهؤلاء المواطنين ثم يقوم بتقديم طلب رسمي لهم من أجل أن يحصل على هذه المنحة حيث يجب ان يتوافر فيه جميع الأوراق المطلوبة والشروط المعلنة ليتم الموافقه على صرف المنحه المستحقه للفرد والتي قيمتها 18 الف جنيه، ومن جانبه تعتبر منظومة صرف المعاشات واحدة من أهم أنظمة الرعاية الإجتماعية للمواطنين في العديد من الدول حول العالم أجمع.