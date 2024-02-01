عاجل الان pdf كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة شهر فبراير 2024 وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة لشهر فبراير 2024، لتشمل العديد من المواطنين المتقدمين لتغيير الأسم واللقب الخاص بهم، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية البحث عن هذه الكشوفات والقيام بتنزيلها عبر موقع وزارة الداخلية، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

رابط كشوفات اسماء نقل النفوس

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم لكي يتم الإستعلام عن اسماء المتقدمين لنقل النفوس الوجبة الجديدة، وفقًا للنحو الأتي:-

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية العراقية.

ومن ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

بعدها يُرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ليتم بعدها اختيار كشوفات اسماء نقل النفوس.

بعد ذلك يُرجى القيام بإدخال البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم.

الضغط على أيقونة “ظهور”.

ليتم استخراج الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط التقديم في نقل النفوس الوجبة الجديدة

جاءت اهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، كما على النحو الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم مواطن عراقي.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

راغب في القيام بتغيير البيانات الشخصية الخاصة به.

وعليه يجب وأن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية الوجبة 124 و123 لتشمل العديد من المواطنين ضمن كشوفات نقل النفوس، حتى أن هذه الخدمة تعد إلكترونية في سبيل قيام كل طالب وطالبة بتغيير الإسم واللقب الخاص بهم عبر بوابة المواطن الحكومية، إضافة إلى أنها تم إطلاقها من قبل الوزارة، في إطار التسهيل على المواطنين بإنهاء إجراءاتهم الخدمية دون الذهاب إلى أي مكان أو مقر.