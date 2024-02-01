«مصيبة وحلت علينا كلنا».. قرار من وزارة الكهرباء بخصوص العدادات القديمة .. خلي بالك احسن العداد يتشال!!

قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات بشأن من يتلاعبون بعداد الكهرباء، وقد قام “محمد شاكر” وزير الكهرباء بالإعلان عن عملية تحويل العداد الكهربائي العادي إلى عداد كهرباء مسبق الدفع، وذلك لأن هناك العديد من الأشخاص يتلاعبون بفواتير الكهرباء من أجل تقليل الاستهلاك الكهربائي، وقد قامت الحكومة بفرض عدة عقوبات لكل من يقومون بسرقة الكهرباء ويتبعون طرق غير مشروعة، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.

غرامة فورية وسحب العدادات لأصحاب العدادات القديمة

قام وزير الكهرباء بالإعلان عن قرار مهم خاص بالعداد الكهربائي التقليدي، وقد صرح الوزير بشأن العقوبات التي يتلقاها من يتلاعبون بالعدادات الكهربائية، والتحذير الشديد لمن يقومون بسرقة الكهرباء، وسيتم فرض غرامة كبيرة عليهم وسحب العدادات من أصحابها.

عقوبة من يقومون بسرقة العدادات القديمة

قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن العقوبات التي سينالها كل من يقوم بسرقة العدادات التقليدية والتلاعب بفواتير الكهرباء، وذلك طبقًا لقانون الكهرباء لعام 2015 رقم 87، وقد تم تحديد العقوبات، وهي كالتالي:

سيقوم المتلاعب بدفع غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولا تقل عن 10000 جنيه.

سيتم سجن الملاعب لمدة 6 أشهر.

يتم تطبيق العقوبتين لكل من يقوم بسرقة الكهرباء بطرق غير مشروعة.

إذا قام المواطن بالانتهاك سيقوم بدفع مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه غرامة ولا يزيد عن 200 ألف جنيه.

معاقبة السارق بالسجن لمدة عام ولا يقل عن ذلك.

يمكن معاقبة السارق العقوبتين.

إرشادات لتقليل استهلاك الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء بوضع عدة إرشادات يجب اتباعها ليتم تقليل استهلاك الكهرباء، وهذه الإرشادات تتمثل في التالي: