الان ظهرت..نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الدقهلية موقع ” نتيجة نت”

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، فى محافظة الدقهلية ، حيث تستعد المدارس الإعدادية في محافظة الدقهلية حاليًا للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، ينتظر الآلاف من الطلاب بفارغ الصبر ظهور النتائج والبحث عن رابط النتيجة، و توضح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات قد اكتملت في المدارس، وبدأت الآن مرحلة المراجعة، النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي المدارس من عمليات المراجعة وتقديم نتائج الشهادة الإعدادية 2024 إلى المحافظ لاعتمادها، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية 2024:

يترقب الألاف من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية الترم الأول بفارغ الصبر ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، وشارك حوالي 110 ألف طالب وطالبة في محافظة الدقهلية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وتم تنفيذ الامتحانات أمام 635 لجنة ، موزعة على جميع الإدارات التعليمية داخل محافظة الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة الدقهلية:

من خلال الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يتم الدخول على موقع “البوابة الالكترونية للثانوية العامة”

ثانيا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة الدقهلية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول داخل جميع المديريات التعليمية التابعة للمحافظة، وتشهد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية الآن أعلى نسبة بحث من أجل معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، واعتمادها رسميًا من قبل محافظ الاقليم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.