تحديث تردد قناة موريتانيا الرياضية الجديد (يناير 2024) على نايل سات وعرب سات

وسائل الإعلام وبشكل خاص القنوات الفضائية، تعد من الوسائل الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في نقل الأحداث والأخبار الرياضية على مستوى العالم، ومن بين هذه القنوات تحظى قناة موريتانيا الرياضية بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية والإفريقية، وعبر الفقرات التالية سنقوم بذكر تردد قناة موريتانيا الرياضية الجديد لعام 2024 على النايل سات وعرب سات، إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الموريتانية الرياضية

تعد قناة الموريتانية الرياضية من القنوات البارزة بفضل أهمية أهدافها، حيث تعمل هذه القناة إلى نشر الروح الرياضية وتسليط الضوء على حال الرياضة في موريتانيا، كما تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية للفئات العمرية المختلفة، كما تقوم بتقديم تغطية إخبارية محلية شاملة وموثوقة، وتقدم برامجاً رياضية تعليمية وثقافية لنشر المعرفة والوعي، كما تقوم بتقديم الأخبار والمعلومات بشفافية عالية، مما يبني الثقة لدى جمهورها.

تردد قناة الموريتانية الرياضية على عرب سات ونايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لكم متابعة قناة موريتانيا الرياضية عبر ضبط تفاصيل التردد التقنية المذكورة في السطور التالية بحسب القمر الصناعي الذي تستعمله في بلدك.

تردد قناة El Mouritania Arryadia على عرب سات.

تردد القناة: 12563

معامل تصحيح الخطأ ⅚

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة El Mouritania Arryadia على نايل سات.

تردد القناة: 10849

معامل تصحيح الخطأ ⅚

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

من الواجب التنويه إلى أن قناة موريتانيا الرياضية تبث بجودة عادية، لذا يمكن لمشاهديها الاستمتاع بها في حال امتلاكهم أجهزة التلفزيون القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (El Mouritania Arryadia).