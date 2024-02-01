“هنا” رابط نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 نتيجة الثانوية العامة الاردنية بكل سهولة

أصبحت نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن على وشك الظهور، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم الأردنية من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، على أن تكون هذه النتيجة من أهم المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من الطلبة في الوقت الحالي، مع اقتراب إعلانها، ولذلك سنكشف معكم طريقة استخراج هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

موعد عرض نتائج التوجيهي التكميلي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن نتائج التوجيهي التكميلي سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير 2024 في جميع المحافظات الأردنية، على أن يكون ذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، موضحه بأن نسبة النجاح لهذا العام أصبحت أعلى من العام الماضي، نظرًا لسهولة الأسئلة وتهيئة المناخ الإمتحاني أمام جميع الطلبة والطالبات، وبمشاركة نحو 81614 طالبًا في هذه الدورة.

كيفية الإستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من اجل الإستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2024، وفقًا لما يلي:-