“فرحة كبيره لأصحاب العدادات القديمة”.. قرار مفاجئ من الكهرباء يخص كل العدادات القديمة.. متجيش تعيط وتقول معرقش!!

لا يزال الكثير من المواطنين يتساءلون عن الارشادات الصحيحة المتعلقة بتغيير العداد الكهربائي من النوع القديم إلى ” عداد الكارت”، حتى يتم تغيير اسم صاحب الوحدة التي تكون موصلة بالتيار بدلاً من الرقم الكودي، ونوضح لكم المستندات والإجراءات التي يجب اتباعها لتحويل العداد، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء.

خطوات تركيب العدادات الجديدة بالكارت لعام 2024

يوصي وزارة الكهرباء جميع المستخدمين بالذهاب إلى الشركة وتقديم طلب لتغيير العداد الكهربائي التالف بآخر جديد، ويتم ذلك من خلال بعض من الإجراءات التالية:

الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء تبعًا للمنطقة التي تقطن بها.

تقديم نموذج الفحص وإحضار الهوية الشخصية وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة.

يمكنك تقديم الطلب عبر الإنترنت على الصفحة الرسمية الموحدة لخدمات الكهرباء.

دفع جميع رسوم طلب الفحص أو استبدال العداد القديم بعداد الكارت.

توفير قيمة استهلاك ثلاثة أشهر قبل تلف العداد وسداد أي رسوم سابقة قبل رفع العداد وإجراء الفحص.

سيتم فحص العداد خلال مدة 3 أيام من تاريخ استلام الطلب، وستتم تحصيل قيمة المتراكمات أو خصمها من الشحنات عند شحن الكارت.

سيراجع مندوب تركيب العداد الكارت صاحب العمل مباشرة المواطن لاستكمال عملية التركيب وشحن العداد.

مميزات عداد الكارت الجديد لعام 2024

تهدف وزارة الكهرباء إلى تحويل نظام العدادات القديمة بالكامل واستبدالها بعدادات الكارت المسبقة الدفع التي تتمتع بالعديد من المزايا المعتمدة على بنية التكنولوجيا الحديثة من خلال عملية الاستهلاك والمحاسبة المسبقة للدفع، وهذا يساهم في مساعدة المواطن في معرفة الرصيد بشكل دوري وقيامه بتقليل الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في حل مشاكل الفواتير وزيادة معدلات التحصيل النقدي لشركة الكهرباء، بجانب التقليل من حجم الخسائر المالية التي قد تجعل قطاع الكهرباء يعيش في معاناة.