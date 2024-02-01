موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024 وشروط الاستحقاق

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024، تزامناً مع حلول شهر جديد يستعد المواطنين بالمملكة العربية السعودية للبحث عن موعد الصرف نظراً لظروفهم الصعبة وأن الضمان المطور قد يعني لهم الكثير وهو مصدر الدخل الأساسي، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحسين ظروف معيشة الألف من الأسر السعودية من جميع المدن، لقد تم اطلاق هذا الدعم لرؤية 2030 التي بها تصبح المملكة في مكانة جديدة ومختلفة ويراها الجميع بالصورة المكتملة، لذلك تسعى الوزارة لتقديم وسائل الدعم المختلفة من وسائل دعم مالية وعلاجية وغذائية، لأن الدعم يستهدف الأسر الفقيرة معدمة الدخل ولا تملك المال الذي يكفيهم على مدار الشهر لشراء مطالبهم، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024

يعد نظام دعم الضمان الاجتماعي المطور من أشهر و أهم أنظمة الدعم بالمملكة العربية السعودية بجانب حساب المواطن، ومع نهاية 2023 تم إصدار قرار ملكي جديد من خادم الحرمين الشريفين بزيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20% مراعاة لظروف المواطنين في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار، وبالفعل تم تطبيق القرار رسمياً، ويحصل الفرد الواحد في الضمان المطور على مبلغ مادي بقيمة 1320 ريال سعودي، ويصل راتب الأسرة المكونة من خمسة أفراد نحو 3960 ريال سعودي، وخلال الأيام القليلة القادمة يتم البدء في إيداع المستحقات ويتم الإعلان عن موعد الصرف المحدد لشهر فبراير الجاري 2024.

شروط الاستحقاق من الضمان الاجتماعي المطور 1445