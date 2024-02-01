طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي 2024 مع الرابط الرسمي لكشف النتيجة

انتهى أبناؤنا من امتحانات الترمين الأول والثاني لعام 2024 في مصر، ومع اقتراب نهاية العام الدراسي الذي يعتبر الأصعب بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي نتيجة للتغييرات الجذرية في المنهج الدراسي والذي أعيد تصميمه وفقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن نتائج الصف الرابع الابتدائي عقب انتهاء الامتحانات، لذا، يقدم مقالنا من خلال سطوره التالية طريقة استعلام مبسطة عن نتائج الصف الرابع الابتدائي باستخدام الاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي 2023/2024.

موعد صدور نتائج الصف الرابع الابتدائي في مصر

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الرابع الابتدائي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد للتلاميذ، يجدر بالذكر أن اعتماد النتائج في هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، حيث ستعلن النتائج بتقديرات وليس بدرجات كما كان الحال في الماضي، سيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها، بعد اكتمال أعمال المراجعة والتصحيح من خلال الكنترول في الأيام الحالية، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس من خلال الطريقة التالية.

إعلان رابط الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم عن وجود رابط رسمي للاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، ويمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم قم باختيار أيقونة “نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي” من الصفحة الرئيسية عليك الآن اختيار نتيجة المرحلة الابتدائية (الصف الرابع الابتدائي) قم باختيار الفصل الدراسي الأول أو الثاني وفقاً للفصل الدراسي لعام 2024 قم الآن بإدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته (الاسم ورقم الجلوس) يتبقى عليك الضغط على كلمة “استعلام”

ستظهر شهادة الطالب بالتقديرات المختلفة للمواد التي أجريت الاختبارات فيها إضافة إلى جميع بيانات الطالب.