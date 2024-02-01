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“mof.gov.iq” موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط عام 2024، تحرص الحكومة العراقية على دعم الفئات التي تحتاج الى الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم مع الارتفاع المستمر في الأسعار، لذا قامت وزارة المالية بالإعلان عن زيادة في رواتب المتقاعدين، وأعلنت عن المواعيد المقررة لصرف تلك الرواتب.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024
تقرر صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط في اليوم الأول منه، وقد أعلنت وزارة المالية عن أن مواعيد صرف الرواتب ثابتة ولن تتغير الا في حالة مصادفة يوم الصرف ليوم أجازة رسمية وفيما عدا ذلك فالراتب سيودع في رصيد المستفيد أول كل شهر ميلادي، وقد كشف المسئولون عن زيادات جديدة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي، وتقدر قيمة الزيادة المقررة بمائة ألف دينار، أما من تتجاوز رواتبهم المليون دينار فلا زيادة لهم.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024
أتاحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، وفيما يلي كيفية الاستعلام بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.
- قم بتحديد “رواتب المتقاعدين” ثم ادخل المعلومات المطلوبة.
- ستُعرض أمامك كافة التفاصيل حول الراتب وقيمته وموعد صرفه والزياة الجديدة في حالة استحقاقها.
شروط التقديم على رواتب المتقاعدين
يمكن التقدم بطلب الى وزارة المالية للحصول على راتب التقاعد بشرط توافر الضوابط التي وضعتها وزارة المالية لاستحقاق الراتب، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم داخل أراضي الدولة بشكل دائم.
- أن يكون عمر المتقدم تجاوز الستون عامًا.
- ألا يكون راتب المتقدم يزيد عن مبلغ المليون دينار عراقي.