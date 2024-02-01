“mof.gov.iq” موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024

تقرر صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط في اليوم الأول منه، وقد أعلنت وزارة المالية عن أن مواعيد صرف الرواتب ثابتة ولن تتغير الا في حالة مصادفة يوم الصرف ليوم أجازة رسمية وفيما عدا ذلك فالراتب سيودع في رصيد المستفيد أول كل شهر ميلادي، وقد كشف المسئولون عن زيادات جديدة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي، وتقدر قيمة الزيادة المقررة بمائة ألف دينار، أما من تتجاوز رواتبهم المليون دينار فلا زيادة لهم.