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“mof.gov.iq” موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024

أتاحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، وفيما يلي كيفية الاستعلام بالخطوات :

  • الدخول الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
  • من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.
  • قم بتحديد “رواتب المتقاعدين” ثم ادخل المعلومات المطلوبة.
  • ستُعرض أمامك كافة التفاصيل حول الراتب وقيمته وموعد صرفه والزياة الجديدة في حالة استحقاقها.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين

يمكن التقدم بطلب الى وزارة المالية للحصول على راتب التقاعد بشرط توافر الضوابط التي وضعتها وزارة المالية لاستحقاق الراتب، وفيما يلي الشروط المطلوبة :

  • أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم داخل أراضي الدولة بشكل دائم.
  • أن يكون عمر المتقدم تجاوز الستون عامًا.
  • ألا يكون راتب المتقدم يزيد عن مبلغ المليون دينار عراقي.
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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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