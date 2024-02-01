خُــذ لِيـنك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول 2024 كـافة المراكز والادارات

يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج، للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، بعد أن انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الاول، هذا وقد أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم الانتهاء بعد من أعمال التصحيح، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن النتيجة خلال الايام القليلة المقبلة، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من محافظ التربية والتعليم بسوهاج، وسيتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي لكي يسهل على الطلاب معرفة نتائجهم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

سيتم الاعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة سوهاج عقب الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تحري الدقة في التصحيح، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام أكثر بكثير عن غيرهم في العام الماضي، وأكدت أنه سيتم رفع النتيجة عبر بوابة التعليم الإلكتروني عقب اعتمادها مباشرةً.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 81 ألف و 656 طالب وطالبة، وتم توزيعهم علي 463 لجنة في قطاع الشمال (طهطا و طما و جهينة)، و208 لجنة في قطاع الوسط (المراغة و سوهاج و المنشاة)، و 157 لجنة في قطاع الجنوب (جرجا ودار السلام و البلينا).

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وسيكون الاستعلام بالشكل التالي: