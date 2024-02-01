رسميًا.. المالية تُصدر توزيع رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف 2024 العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن توزيع رواتب المتقاعدين اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير 2024 بما شملت جميع المحافظات، حتى أن هذه الرواتب جاءت بقيمة الزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي، مع مراعاة بان عمليات الصرف جاءت في الموعد الرسمي المقر من قبل الوزارة، ويمكن كذلك الإستعلام عن هذه الرواتب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين

أكدت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، لهذا فإن رواتب العمال المتقاعدين الخاضعين لوزارة العمل تم نزول رواتبهم أمس الأربعاء، وتم اليوم إطلاق رواتب المتقاعدين الخاضعين للمؤسسات والهيئات الحكومية العراقية، على أن يحصل عليها جميع المستفيدين بالزيادة الجديدة البالغ قدرها 100 ألف دينار.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف دينار

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما نص على الأتي:-