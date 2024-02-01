“فرحة عارمة للموظفين”.. “هتشتغل 3 ايام وتريح 4 ايام” … قرار رسمي من الحكومة بتقليل أيام العمل ل3 ايام لهذه الفئة من الموظفين!!

القانون الجديد للعمل هو إطار قانوني وتشريعي يحدد حقوق وواجبات المتعلقة بالعمل والعاملين، ويهدف إلى تحديث التشريعات العمالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتمت مناقشة العديد من المسائل المهمة في قانون العمل الجديد وتقديم العديد من الاقتراحات التي تمنح العامل أو الموظف خيارات إضافية، واحدة من هذه الاقتراحات هي أن يكون من حق العامل العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وفقًا للقانون.

أهداف قانون العمل الجديد لعام 2024

يساعد هذا القانون العمال الذين يواجهون ظروفًا خاصة أثناء عملهم ويتيح لهم التغلب عليها دون أن يتسببوا في أضرار كبيرة نتيجة غيابهم عن العمل أو تركه بسبب هذه الظروف الطارئة، وتتمثل تلك الأهداف في الآتي:

تحدد اللوائح الجديدة حدود لعدد ساعات العمل في كل يوم وأسبوع، وتشدد على حق العمال في أخذ الإجازات السنوية.

يضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي والخدمات الطبية والأمومة وغيرها من الحقوق الاجتماعية.

يؤكد القانون الجديد على أهمية عدم الامتياز بين العاملين اعتمادًا على نوع الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو أي عوامل أخرى غير قانونية.

مميزات تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024

تتعدد السمات المميزة لقانون العمل الجديد، حيث تتمثل تلك المميزات في الآتي:

يضمن القانون الحقوق الخاصة بالعاملين، ويعمل على حمايتهم من استغلال صاحب العمل أو انتهاك أي قوانين أخرى.

يجب على صاحب العمل أن يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، وهذا سيعمل على تعزيز سلامتهم وراحتهم.

يتعهد قانون العمل بتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين عن طريق توفير فرص للرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.

يهدف القانون إلى تعزيز المساواة في فرص العمل وحقوق العمال، من خلال عدم وجود تمييز وتوفير فرص تطوير وترقية عادلة للجميع.

الحصول علي تخفيض ايام العمل