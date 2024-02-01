نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024، عمليات بحث كبيرة على جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي بعد إعلان نتائج الشهادة الاعدادية في عدة محافظات من بداية صباح الأمس 31 من يناير 2024 وحتى المساء، كما ارتفعت معدلات النجاح في المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ وهذا نتيجة لاستقرار الدراسة وتحسن الأوضاع، مما أكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء اللجان فترة الامتحانات كانت مؤمنة بشكل كبير للحفاظ على مستوى كل طالب وعدم حدوث أي غش

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024، واستمرت الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 23 من يناير، وقد تم تسجيل نسبة عالية من الحضور على مستوى المحافظة، وقد وصل عدد الحاضرين نحو 87068 ألف طالب وطالبة، وقد تم توزيعهم على 412 لجنة، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

أعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية الدكتور ناصر إسماعيل أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم الانتهاء من تصحيح ورصد درجاتها، على أن يقوم السيد اللواء طارق رحمي محافظ الغربية بعملية اعتماد نتائج الطلاب ظهر اليوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024، ولن يتبقى على اعلان النتائج سوى ساعات قليلة، وتأتي درجات المواد الدراسي للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:.

اللغة العربية من 40 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

العلوم 20 درجة. دراسات 20 درجة.

مجموع الترم الأول 140 درجة المجموع الكلي للفصلين 280 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الغربية

بعد اعتماد النتيجة والإعلان عنها مباشرةً يتم رفع نتائج الطلاب إلكترونيا حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالغربية ولاستخراج النتائج يرجى اتباع ما يلي: