“استعلم حالا” الاستعلام عن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 بالعراق ur.gov.iq

اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 بالعراق

وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن ظهور نتائج مسابقة التوظيف بجهاز مكافحة الارهاب، وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الإطلاع على أسماء المقبولين الكترونيًا، حيث تم وضع قائمة الأسماء على منصة أور لتيسير الحصول على النتيجة، واليكم الآن طريقة معرفة أسماء المقبولين بالخطوات :