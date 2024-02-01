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“استعلم حالا” الاستعلام عن اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 بالعراق ur.gov.iq
اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب
اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب، تقدم مؤخرًا للالتحاق بجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق آلاف الأشخاص الذين يرغبون بالعمل في هذه المؤسسة ذات القيمة الكبيرة في المجتمع، وقد أعلن الجهاز عن ظهور أسماء المقبولين الذين استوفوا الشروط المطلوبة واستطاعوا تجاوز الاختبارات بنجاح، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الإطلاع على النتائج وأسماء المقبولين.
اسماء المقبولين جهاز مكافحة الارهاب 2024 بالعراق
وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن ظهور نتائج مسابقة التوظيف بجهاز مكافحة الارهاب، وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الإطلاع على أسماء المقبولين الكترونيًا، حيث تم وضع قائمة الأسماء على منصة أور لتيسير الحصول على النتيجة، واليكم الآن طريقة معرفة أسماء المقبولين بالخطوات :
- الدخول الى بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من الخيارات المتاحة قم بالنقر على “أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب”.
- استيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.
- سيتم عرض قوائم الأسماء قم بتحميلها بصيغة PDF وابحث فيها عن الاسم المطلوب.
شروط القبول في جهاز مكافحة الارهاب
لقبول التحاق أي شخص بجهاز مكافحة الارهاب لابد أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة، وأن تتوافر به معايير القبول بتلك المؤسسة الهامة، وقد وضع الجهاز عدد من الشروط نستعرضها لكم في الفقرة التالية :
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم بها بصفة دائمة.
- ألا يقل عمره عن 19 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.
- التمتع بحسن السير والسلوك، وعدم اتهامه في أي وقت سابق بجرائم جنائية أو مخلة بالشرف.
- أن تكون صحته ولياقته البدنية جيدة، ولا يعاني من أمراض قد تؤثر على أداءه لمهام عمله.