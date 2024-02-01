” رايحة على فين يا سجاير تاني “.. تعرف على اسعار السجائر اليوم 2024 في جميع أنحاء مصر .. متجيش تقول معرفش!

بشأن اسعار السجائر اليوم .. هناك عدد كبير من المواطنين الذين يقومون بالتدخين يبحثون عن السعر الخاص بعلب السجائر في كل المحافظات المصرية اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 حيث أن الأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال نهاية السنة الماضية ، كما استكملت في العام الجديد لتستكمل الأرتفاع وأتى هذا في ظل العمل المستمر على منع التهريب والاحتكار والتخزين لها ، كما أنه قد تم الإعلان على أنه قد يرجع ذلك بسبب بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان سابقا وهو مايؤثر بشكل دوري على الأسعار وجاءت اسعار السجائر اليوم كالاتي.

أسعار السجائر اليوم 1 فبراير 2024 في محافظات مصر

سجلت سعر علبة سجائر مونديال سويتس للعلبة 44 جنيه فقط.

وصلت سعر علبة سجائر كينج سايز مبلغ 40.50 جنيها مصريا.

بينما سجلت سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 43 جنيه للعلبة الواحدة فقط.

سجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر سعرا 44 جنيها للعلبة الواحدة.

وصلت سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين مبلغ 43 جنيه.

سجلت سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس الوان وابيض سعر يتراوح بين 42 و 44جنيه.

سجلت سعر سجائر سوبر ستار 44 جنيه.

الداخلية تضبط 10 آلاف علبة سجائر بالدقهلية

وقد استمرت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الدائمة لحماية جميع المستهلكين وإحكام الرقابة على جميع الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع المختلفة عن التداول بالأسواق وذلك عن طريق إخفائها من قبل بعض التجار وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها وبيعها بسعر مرتفع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة, حيث تم ضبط 7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع وهي بدون مستندات وايضا 2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع وهي مهربة جمركيا وتم ضبط هذه الكمية بواسطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عند أحد التجار بمحافظة الدقهلية.