spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، الأسر ذات الدخل المحدود والتي تعاني من عدم قدرتها على توفير متطلباتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها أغلب الدول العربية ومن بينهم العراق ، والتي تعمل حكومتها على مساعدة المحتاجين والفقراء من خلال توفير برامج متعددة للدعم، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسماء التي شملتها الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ازداد البحث في الأيام الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير أو الوجبة السابعة والتي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق لتقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة لمساعدتهم على عيش حياة كريمة دون أعباء وضغوط، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والتي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة عبر الانترنت.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنكم الآن الاستعلام الكترونيًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك في إطار حرص مختلف المؤسسات على تفعيل منظومة الخدمات الالكترونية التي تيسر على المواطنين الكثير من الإجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين، وفيما يلي سنسرد لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :

الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” عبر الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية اضغط على “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة، ثم رفع الأوراق اللازمة.

الضغط على “استعلام” ليتم عرض قوائم أسماء المشمولين في الرعاية حال ظهورها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية، وأبرز تلك الشروط هي :