عربي و دولي

spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنكم الآن الاستعلام الكترونيًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك في إطار حرص مختلف المؤسسات على تفعيل منظومة الخدمات الالكترونية التي تيسر على المواطنين الكثير من الإجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين، وفيما يلي سنسرد لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :

  • الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” عبر الضغط على هذا الرابط.
  • من قائمة الخدمات الالكترونية اضغط على “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
  • إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة، ثم رفع الأوراق اللازمة.
  • الضغط على “استعلام” ليتم عرض قوائم أسماء المشمولين في الرعاية حال ظهورها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية، وأبرز تلك الشروط هي :

  • أن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية ومقيم بها باستمرار.
  • وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عامًا و 60 عامًا للرجال، وما بين 15 عامًا و 55 عامًا للنساء.
  • أن يكون من ذوي الدخل المحدود وليس لديه بالفعل ما يكفي من المال لتلبية احتياجاته.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى