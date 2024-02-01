اعرف قبل اي حد.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين – شوف حسابك

يهتم الكثير من الأفراد بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حيث ينتظر الجميع الرواتب الخاصة بهم في ظل الأمور الاقتصادية التي تمر بها جميع الأسر داخل مصر وارتفاع الأسعار، لذلك يعد موعد الحصول على الراتب أمرًا هامًا بالنسبة لهم ويشغلهم في جميع الأوقات، كما أن وزارة المالية عملت على توضيح الجدول الخاص بالحد الأدنى في الأجور التي يتم الأخذ بها خلال الشهر الجاري، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

متى موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024؟ يتم تداول هذا التساؤل بين جميع العاملين في كافة القطاعات داخل الدولة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات أيضًا، حيث يصرف فيه الرواتب كاملة إلى جميع أصحابها، ويكون الموعد المحدد لصرف كما يلي:

يتم صرف جميع الرواتب بداية من اليوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

يستمر الصرف لمدة خمسة أيام حتى يستطيع جميع العاملين الحصول على الرواتب الخاصة بهم.

ينتهي الصرف في اليوم الثامن والعشرين من فبراير للعام الجاري.

الحد الأدنى للأجور في شهر فبراير بعد الزيادة

الجدير بالذكر أن الحد الأدني الخاص بالأجور يتم تحديده وفقًا إلى الدرجة التي يعمل بها العامل في العمل الخاص به، على أن تكون تلك الأجور كما يلي