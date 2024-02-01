اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 79,3 %.

أكثر من 11 ألف طالب وطالبة متقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمطروح

وأوضح الأستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان خلال نصف العام في الشهادة الإعدادية بلغ 11462 طالب وطالبة حضر منهم 10499 نجح منهم 8331 طالب بنسبة نجاح 79,3 %

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي:-

إدارة العلمين التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح 84,2 %، وبالمركز الثاني إدارة البنجر التعليمية 83,4 %، تلتها إدارة سيوة التعليمية ٨١,٩ %.

تعرف على باقي ترتيب الإدارات التعليمية

وكانت باقي الإدارات على النحو التالي:- إدارة النجيلة التعليمية 80.6 %، إدارة مطروح 79.9%، إدارة الحمام التعليمية 79.7%، إدارة الضبعة 74.4%، إدارة السلوم 73.1%، وأخيرا إدارة براني التعليمية بنسبة بلغت 72.3%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت 70,4 %، بعدد 81 طالب وطالبة من إجمالي عدد 146 طالب وطالبة متقدمين لأداء الامتحان، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 100 %، وبلغت أيضا نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية 67 %.

الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح بالكامل من خلال الاسم أو رقم الجلوس اضغط هنا.

أخبار متصلة

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

مع خالص أمنيات موقع البديل لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.