مرحب شهر الصوم.. رسميا موعد شهر رمضان 2024 في جميع الدول العربية

يهتم جميع المسلمين خلال الفترة الحالية بالتعرف على موعد شهر رمضان 2024 فهو من الشركة التي يكثر فيها الخير والبركة وينتظرها جميع الأفراد بلا استثناء، كما أنه يأتي حاملًا الفرحة إلى قلوب الجميع، حيث يكثر فيه المسلمين الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل وفعل الكثير من أعمال الخير التي يستفيد الفقراء والمحتاجين منها، مما يجعلهم يتساءلون عن الموعد الذي يتم فيه بدء الشهر الكريم، ومن خلال مقالنا نتعرف معًا على موعد بدء الشهر والكثير من المعلومات الأخرى.

موعد شهر رمضان 2024

متى موعد شهر مضان 2024؟ يعد هذا التساؤل من أكثر التساؤلات تداولًا خلال الفترة الحالية، حيث قامت هيئة البحوث الفلكية بتحديد الموعد المتوقع أن يتم فيه بدء شهر رمضان الكريم، ويكون كما يلي:

يتم استطلاع الهلال الخاص بالشهر الكريم ياليوم التاسع والعشرين من شعبان لعام 1445.

يكون من المتوقع أن يبدأ الشهر خلال اليوم الحادي عشر من مارس القادم كما أشارت الحسابات الفلكية.

أعمال يقوم بها المسلمين في شهر رمضان

يقوم المسلمين بالعديد من العادات الحسنة خلا شهر رمضان الكريم لكي يتم استغلال جميع الأوقات في كسب الحسات والاستفادة من فضل الشهر لكريم، ومن أهم العادادت التي يقوم المسلمين بها كما يلي: