“اعرفها دلوقتي” الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس، ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية ظهور النتيجة بفارغ الصبر حتى يطمئنوا على مستوى أبناءهم وثمرة جهودهم بهذه السنة الهامة والمصيرية، واليوم تم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، وأعلنت مديرية التعليم بالمحافظة عن توافر النتيجة على الانترنت، واليوم في هذا المقال نقدم لكم رابط وطريقة الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم الإعلان منذ ساعات قليلة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد الانتهاء أخيرًا من تصحيح الورق ورصد الدرجات، وقد اعتمد وكيل الوزارة بالمحافظة النتيجة رسميًا، وللتيسير على الطلاب وأولياء الأمور أتاحت مديرية التعليم بمحافظة السويس إمكانية الإطلاع على النتيجة عبر الموقع الرسمي للمحافظة، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية معرفة النتيجة بالخطوات :

الدخول الى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس من هنا.

الضغط على “الاستعلام عن النتيجة”.

إدخال بيانات الطالب الرقم القومي أو رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

ثم الضغط على “استعلام” سيتم عرض اسم ونتيجة الطالب المستعلم عنه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

في إطار حرص المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على تيسير الحصول على نتائج السنوات الدراسية المختلفة الكترونيًا، أصبح من السهل الآن الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك عبر المنصة الرقمية لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس عبر الضغط على هذا الرابط.

وقد أعلنت مديرية أن النتائج الرسمية لاختبارات الفصل الدراسي الأول ستتاح على موقع المحافظة و التربية والتعليم بمحافظة السويس أنه سيتم وضع الرابط على صفحة المديرية على الفيس بوك، وكذلك يمكن التوجه بعد أيام قليلة الى المدرسة أو الإدارة التعليمية التابعة لها لمعرفة النتيجة.