” أبواب السما اتفتحتلك “.. فرمان من الرئيس السيسي بصرف منحة 1000 جنيه من البريد المصري لهذه الفئات هذا الموعد.. يا فرحتك لو أنت منهم

بشأن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة من البريد المصري بأمر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مجموعة متعددة من التوجيهات لرئيس الوزراء، بأهمية إنشاء صندوق رعاية وطوارئ للعمالة غير المنتظمة من المواطنين المصريين ، ويتم صرف منحة 1000جنيه لهذه الفئة من المواطنين من خلال هذا الصندوق , جاءت الأنباء في ظل الظروف الحالية عن وجود بعض التصريحات الخاصة بشأن صرف قيمة 1000 جنيه، وذلك بالنسبة لبعض البطاقات الشخصية من خلال البريد المصري، ويتم صرفها قريبا وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية لتأسيس الصندوق كما أمر السيد الرئيس السيسي، ولم يتبق فقط سوى موافقة مجلس النواب، ورئيس الوزراء وجاءت التفاصيل كالاتي.

منحة بقيمة 1000 جنيه بالبطاقة الشخصية من البريد المصري

قامت وزارة القوى العاملة بالإعلان عن وجود المواقع والصفحات الوهمية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهدف هذه الصفحات والمواقع هو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بصرف منحة جديدة بالنسبة للعمالة الغير منتظمة في شهر يناير وهذا لم يتم تحديد موعد لصرفها ولكن قريبا حسب التصريحات ، وقامت الوزارة بتحذير كافة المواطنين لعدم الاستجابة إلى كافة تلك الجهات الوهمية حيث أن عملية صرفها ستتم بعد تأسيس الصندوق الذي امر الرئيس بانشاءه قريبا.

تصريحات من وزارة القوى العاملة بشأن منحة البريد المصري بقيمة 1000 جنيه

وفقاً لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل العديد من الأشخاص بخصوص منح العمالة الغير منتظمة والتي تقدر بقيمة 1000 جنيه، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة بعض التصريحات الخاصة بذلك كما تأكد أنه تواصل وزارة العمل على قدم وساق في عمليات حصر جميع العمال غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية بالدولة ، من خلال مديريات العمل بالمحافظات للانتهاء من عمليات الحصر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة تلك بعد انشاء الصندوق.