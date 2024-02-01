تحديث أسطوري الخميس بكدجات ببلاشجنون اللعبة وهدايا كتيرجديده اسطوريه تفاصيل احداث غدا 2024

عيد ميلاد اللاعب نيمار يوم 5 فبراير، هل عيد ميلاد اللاعب له علاقة باحتفالية البرازيل كرنفال أو يتم تأجيله أو زيادة قوته، سوف يتم التعرف علي كل تفاصيل بكجات تحديث الخميس بيس 2024

أول باكج: هو نجوم الاسبوع

تم تسريبه من قبل كونامي وفي هذه الصورة يكون الباك المتواجد غداً أول لاعب في الريال هو كروس، وبالطبع اللاعب سيكون بوستر، اما اللاعب الثاني هو الفونسو ديفيس ولكنة لن يكون بوستر ولكن الفونسو يعد واحد من اقوي اللعيبة المحترفة داخل عالم الكونامي، وهذا الباكج سيكون قوي جداً خصوصاً بعد خبر عيد ميلاد نيمار 5 فبراير القادم، وسيتم نزول بكج نجوم الاسبوع من هذه اللعيبة في الصورة التالية.

ثاني بكج: عقود الترشيح

علي الرغم من صعوبة توقع بكجات عقود الترشيح، ولكن هذه الصورة تم تسريبها من كونامي والمتوقع نزول منها مثل روبن دياش مع مانشستر سيتي، وهذا الحدث سيكون قوي جداً ومميز دوناً عن اي أحداث اخري تقليدية.

ثالث بكج: المدربين

قام اللاعب ارثر زيكو الذي هو حالياً Manager pack بنشر صورة بعنوان zico 2006 بصورة له حاملاً لكرة القدم وهو صغير وكذلك وهوا كبير، لذلك من المتوقع بصورة كبيرة من شركة كونامي نزول كرت مدرب زيكو وذلك لان في عام 2006 كان زيكو هو مدرب منتخب اليابان، وانطلاقاً من هذه الفكرة فمن المتوقع نزول العديد من المدربين مثل كروين وكنفار ولكن من المحتمل أن يتم تأجيل نزول المدربين غداً بسبب كثرة الأحداث الجديدة، ولكن الأكيد أن ظهور المدربين سيكون قريباً جداً.