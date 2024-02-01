بحد أقصى 300 ألف ريال سعودي”... تعرف على شروط التمويل الشخصي من شركة النايفات

في بشري سارة بالمملكة العربية السعودية تقدمها شركة النايفات ، وهي إحدى شركات التمويل في المملكة، حيث تقدم الشركة خدمة التمويل الشخصي بحد أقصى يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

وفيما يلي كافة الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي من شركة النايفات وأبرز المزايا:

شروط التمويل الشخصي من النايفات :

1. يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل حاملا للجنسية السعودية.

2. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما عند التقدم للتمويل، ولا يجب أن يتجاوز عمره 60 عاما عند سداد آخر قسط من التمويل.

3. يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات التابعة للمملكة، سواء في القطاع الخاص أو العام.

4. يجب أن يكون لدى المتقدم مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام، وستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص من تاريخ تقديم طلب التمويل.

5. يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات :

1. التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2. يمكن للمواطن تقسيط التمويل على مدى خمس سنوات.

3. لا يشترط تحويل الراتب أو وجود كفيل للحصول على التمويل.

4. الحد الأقصى للتمويل الشخصي هو 300 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي من الشركة كأحد أهم الشركات في هذا القطاع

من الجدير بالذكر أنه يوجد داخل حدود المملكة العربية السعودية العديد والعديد من شركات المال والتمويل في مختلف المجالات، وتعد شركة النايفات واحدة من أهم تلك الشركات التي تعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات التمويلية للمواطنين والذي يعد التمويل الشخصي الذي أهمها وأبرزها.

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