تعد مباراة الدوري الاسباني من أهم مباريات عشاق الجماهير لمشاهدتها اليوم، والمقرر أن يتم عرض مباراة ريال مدريد امام فياريال اليوم الدوري الاسباني حيث تنطلق صفارة الحكم لبداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، وتوقيت ابو ظبي الساعة الحادية عشر مساء وذلك على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال (2-3) اليوم الدوري الإسباني

ويستطيعون الجماهير مشاهدة مباراة ريال مدريد امام فياريال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتش القطرية، التي تقوم بنقل المبارة بشكل حصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وايضا عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD، والتي نكتب اليكم في هذا السطور تردد هذة القناة لتنزليها ومشاهدة المبارة كما يلي.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال

ونوضح اليكم في السطور القليلة عما يبحث عنة الجميع وهو التعرف على تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم ضد فياريال كما يأتي.

في حراسة المرمى لريال مدريد: تيبو كورتوا.

خط الدفاع لفريق ريال مدريد: ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – داني كارباخال.

وفي خط الوسط: إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش – توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس – كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد امام فياريال

وايضا في التعرف على مواعيد اعلان المباراة والقنوات التي تقوم بنقل ومشاهدة المباراة بشكل حصري عبر القنوات الرياضية في الدور الاسباني، فنوضح اليكم تشكيل الفريقين على حدي.

تشكيل فياريال ضد ريال مدريد

وايضا كالتلي نوضح اليكم تشكيل فياريال في مباراة اليوم ضد فريق ريال مدريد.

وايضا في حراسة المرمى: ريينا.

خط الدفاع: فويث – عيسى ماندي – باو توريس – بيدرازا.

وخط الوسط فياريال: باريخو – باينا – رامون إسباسيو.

وفي خط الهجوم لفياريال: تشوكويزي – موراليس – بينو.

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