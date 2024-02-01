رايح على فين يا دهب.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب مسجلا ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 سجل هذا الرقم

وسط حالة من التوقعات بالانخفاض ارتفعت أسعار الذهب إلى حد كبير ونجد أن هذا ليس غريبا على هذا المعدن الأصفر الذي دائما ما يقوم بمفاجأة الجميع ونجد أنه في هذه المرة قد ارتفعت أسعار الذهب إلى حد كبير، حيث إن صوف الذهب أصبح متذبذبا ولا يوجد أي استقرار في أسعار الذهب وبين الساعة والأخرى يمكن أن يتغير السعر إلى حد كبير، وبالطبع هناك العديد من الأشخاص لديهم اهتمام كامل بمعرفة كل مستجدات أسعار الذهب حتى في ظل عدم الاستقرار الحالي للأسعار، ويبقى السؤال إلى متى سيستمر سعر الذهب في هذا الارتفاع؟ ونجد أن الإجابة تتعلق فقط بمعيار العرض والطلب على هذا المعدن النفيس ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم أسعار الذهب اليوم 1 فبراير لعام 2024.

أسعار الذهب اليوم

في هذه الفقرة سوف نذكر لكم آخر تحديث لأسعار الذهب وهذا وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شعبة الذهب والمجوهرات الرسمية الموجودة داخل الغرفة التجارية حيث قد جاءت الأسعار لليوم الأول من فبراير على النحو التالي:

جرام عيار ٢٤ الشراء 4629 جنيه والبيع 4515 جنيه.

جرام عيار ٢٢ الشراء 4243 جنيه والبيع 4139 جنيه.

جرام عيار ٢١ الشراء 4050 جنيه والبيع 3950 جنيه.

جرام عيار ١٨ الشراء 3472 جنيه والبيع 3386 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة للذهب

أسعار الذهب التي ذكرناها لكم بالأعلى هي أسعار مجردة لقيمة العيار فقط دون إضافة المصنعون والدمغة ونجد أن المصنعين تكون مختلفة من عيار لآخر وبالطبع حسب تكلفة تشغيل كل قطعه ولكن في المجمل تبدأ من مبلغ 65 جنيها وتصل إلى 150 جنيها أي بما يعادل نسبة 7 % من قيمة الجرام.